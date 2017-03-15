Высшие чины ВМС США продались за выпивку и оргииСегодня в 08:33
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Им грозит 20 лет тюрьмы.
Отставной адмирал ВМС США Брюс Лавлесс и восемь офицеров выдавали военные тайны в обмен на оргии с проститутками и зарубежные путешествия.
По данным Министерства юстиции Штатов военные действовали в интересах Леонарда Гленна Фрэнсиса, владельца сингапурской фирмы Glenn Defence Marine Asia. Эта компания четверть века занималась береговым обслуживанием американских кораблей в азиатских портах. Секретные сведения позволяли Фрэнсису выигрывать контракты на десятки миллионов долларов.
В обмен он кормил и поил военных, "балуя" сигарами и коньяком по 2 тысячи долларов и устраивая сексуальные оргии.
Обвиняемых задержали в штатах Калифорния, Техас, Флорида, Колорадо и Вирджиния. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Сам Фрэнсис, прозванный "толстым Леонардо", был арестован еще в сентябре 2013 года и осужден за мошенничество, передает "Уралинформбюро".
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