Им грозит 20 лет тюрьмы.

Отставной адмирал ВМС США Брюс Лавлесс и восемь офицеров выдавали военные тайны в обмен на оргии с проститутками и зарубежные путешествия.

По данным Министерства юстиции Штатов военные действовали в интересах Леонарда Гленна Фрэнсиса, владельца сингапурской фирмы Glenn Defence Marine Asia. Эта компания четверть века занималась береговым обслуживанием американских кораблей в азиатских портах. Секретные сведения позволяли Фрэнсису выигрывать контракты на десятки миллионов долларов.

В обмен он кормил и поил военных, "балуя" сигарами и коньяком по 2 тысячи долларов и устраивая сексуальные оргии.

Обвиняемых задержали в штатах Калифорния, Техас, Флорида, Колорадо и Вирджиния. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сам Фрэнсис, прозванный "толстым Леонардо", был арестован еще в сентябре 2013 года и осужден за мошенничество, передает "Уралинформбюро".