Российский хакер "набедокурил" на 500 миллионов долларовСегодня в 09:04
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Взломав 11 миллионов компьютеров.
14 марта 2017 года в Атланте перед судом предстал россиянин, обвиняемый в кибермошенничестве, передает "Уралинформбюро". По данным следствия, компьютерный вирус "Цитадель", который распространял гражданин РФ Марк Вартанян, поразил порядка 11 миллионов компьютеров по всей планете, нанеся ущерб свыше 500 миллионов долларов.
Хакер, известный под ником Колипто, был задержан в Норвегии, где жил и работал, в сентябре 2015 года. В декабре 2016 года Варданяна экстрадировали в США. По данным следствия, кибермошенник выложил в Сеть 48 файлов для установки "Цитадели" и управления чужими ПК.
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