×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российский хакер "набедокурил" на 500 миллионов долларовСегодня в 09:04

  • Текст

Взломав 11 миллионов компьютеров.

14 марта 2017 года в Атланте перед судом предстал россиянин, обвиняемый в кибермошенничестве, передает "Уралинформбюро". По данным следствия, компьютерный вирус "Цитадель", который распространял гражданин РФ Марк Вартанян, поразил порядка 11 миллионов компьютеров по всей планете, нанеся ущерб свыше 500 миллионов долларов.

Хакер, известный под ником Колипто, был задержан в Норвегии, где жил и работал, в сентябре 2015 года. В декабре 2016 года Варданяна экстрадировали в США. По данным следствия, кибермошенник выложил в Сеть 48 файлов для установки "Цитадели" и управления чужими ПК.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Пираты ХХI века»

Главные новости

Аналитика

Челябинск: два года без народовластия

Челябинск: два года без народовластия

Реального.

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×