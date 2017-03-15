Он измывался над девочкой 3 года.

14 марта Калининский райсуд Челябинска огласил приговор уроженцу Таджикистана. 42-летний Рахманджон Мирзоев признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

Как рассказали "Уралинформбюро" в суде, таджик с 1996 года сожительствовал с гражданкой РФ, у которой под опекой была племянница. В период с 2013 по 2016 год мужчина неоднократно надругался над малолетним ребенком. Девочка долгое время боялась рассказать об этом.

В суде Мирзоев утверждал, что школьница его оговорила, невзлюбив за строгое воспитание. Мужчина приговорен к 13 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.