Ему грозит 10 лет колонии.

В Челябинске перед судом предстанет 33-летний водитель Mercedes, обвиняемый в гибели 4 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Южного Урала.

Трагедия произошла в ночь на 29 октября 2016 года в Челябинске на Комсомольском проспекте. Mercedes S500 вылетел на красный свет и протаранил ВАЗ-2115. Отечественная легковушка отлетела на бордюр, светофор и опору рекламного щита. Ее водитель и три пассажирки в возрасте от 25 до 28 лет скончались на месте. Виновник ДТП отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Семьи погибших заявили гражданские иски о компенсации морального вреда на сумму 23,9 миллиона рублей, а также о возмещении материального ущерба на полмиллиона рублей. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.