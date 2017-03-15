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Второе дело Сандакова дошло до судаСегодня в 10:31

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Его обвиняют в получении взятки.

В суд передано уголовное дело о взятке в отношении бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2013-2014 годах экс-чиновник оказал содействие директору ЧОП "Питон" Игорю Калугину в получении госконтракта на охрану тогдашнего губернатора Михаила Юревича. Взамен чоповцы установили систему видеонаблюдения в доме Сандакова. Стоимость услуг была оценена в 1,96 миллиона рублей.

Адвокаты бывшего вице-губернатора заявляли о множественных нарушениях и ходатайствовали о возвращении дела на доследование.

Следует добавить, что в настоящее время в Советском райсуде Челябинска идет процесс по обвинению Сандакова в мошенничестве и незаконном доступе к информации.

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