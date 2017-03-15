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Миллионы главы "Почты России" обернулись уголовным деломСегодня в 11:08

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Сам Страшнов пока "не при делах".

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело по фактам многомиллионных премий руководству ФГУП "Почта России". Его единственным фигурантом пока является глава департамента организационного развития Минкомсвязи РФ Ирина Лаптева, пишет газета "Коммерсант".

По версии следствия, она необоснованно распорядилась выплатить гендиректору "Почты России" Дмитрию Страшнову в 2014-2015 годах 46 миллионов рублей в качестве зарплаты и более 82 миллионов премии за 2014 год.

Дело возбуждено по ч.1 ст.286 УК России "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства".

В январе 2017 года Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что зарплата главы "Почты России" является "откровенной наглостью", так как среднее вознаграждение в отрасли не дотягивает до 20 тысяч рублей. По его словам, в системе ФГУП больше Страшнова никто не получает.

Стоит отметить, что следователи также рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела о премиях на 270 миллионов рублей, которые Страшнов якобы незаконно выписал своим замам в 2014-2015 годах.

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