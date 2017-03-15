Школьник сломал позвоночник.

В Тюменской области вынесен приговор директору компании, на чьей стройплощадке летом 2016 года покалечился 14-летний подросток, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональном СУ СКР.

Вечером 7 июля 2016 года четверо школьников беспрепятственно пробрались на стройку в поселке Уват и поднялись на 3 этаж дома. Один из них оступился и упал с высоты. Мальчик получил закрытый перелом поясничных позвонков, а также переломы предплечья и лодыжки.

Следователи установили, что директор компании-застройщика "ОблПромСтрой" не позаботился об ограждении стройплощадки и охране. По статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.