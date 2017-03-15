Но заперли дома.

Ленинский райсуд Перми изменил меру пресечения бывшему замглавы краевого минспорта Руслану Садченко. Экс-чиновник перемещен из СИЗО под домашний арест, сообщает "Уралинформбюро".

Садченко содержался под стражей с июля 2016 года, когда был задержан в аэропорту Севастополя. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. По версии следствия, будучи замминистра, обвиняемый участвовал в хищении средств, выделенных на реконструкцию стадиона "Динамо" в Перми. Ущерб оценивается в сумму порядка 13 миллионов рублей.

Фигурантами дела также являются руководители двух подрядных организаций и бывший министр спорта Пермского края Павел Лях.