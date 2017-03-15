Втянув в незаконный бизнес нелегалов.

Гражданин Азербайджана развернул на Среднем Урале розлив контрафактного алкоголя с привлечением нелегальных мигрантов. Подпольный цех накрыли чекисты и полицейские.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФСБ, было обнаружено около 400 десятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, 5 емкостей с этиловым спиртом, около 3500 бутылок готового алкоголя и 4000 пустых бутылок. Кроме того, там были этикетки с товарными знаками и фальшивые акцизные марки.

Материалы переданы в следственные органы. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту производства продукции без маркировки, не отвечающей требованиям безопасности.

Фото: УФСБ по Свердловской области