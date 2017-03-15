Собутыльники.

В Челябинске задержали двух мужчин 1977 и 1986 годов рождения, до смерти забивших товарища, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Преступление было совершено 12 марта 2017 года в одной из квартир на Крылова. Челябинцы вместе выпивали, в какой-то момент между ними разгорелась ссора, в ходе которой 40-летнего мужчину забили до смерти. На его лице обнаружены ожоги – вероятно, нападавшие вооружились горячим чайником или сковородкой.

Подозреваемых задержали на месте преступления. По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", им грозит до 15 лет лишения свободы.