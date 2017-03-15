Челябинца до смерти забили горячей сковородкойСегодня в 13:58
- Текст
Собутыльники.
В Челябинске задержали двух мужчин 1977 и 1986 годов рождения, до смерти забивших товарища, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Преступление было совершено 12 марта 2017 года в одной из квартир на Крылова. Челябинцы вместе выпивали, в какой-то момент между ними разгорелась ссора, в ходе которой 40-летнего мужчину забили до смерти. На его лице обнаружены ожоги – вероятно, нападавшие вооружились горячим чайником или сковородкой.
Подозреваемых задержали на месте преступления. По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", им грозит до 15 лет лишения свободы.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:01
На Ямале на жертву группового изнасилования сыплются угрозы
От неизвестных.Сегодня в 17:57
Чудновец отказалсь от мести за обвинительный приговор
И отзовет жалобу из ЕСПЧ.Сегодня в 17:54
Свердловчан судят за разбойные нападения на бизнесменов
И убийство охранника.Сегодня в 17:51
Помилованной Путиным уроженке Екатеринбурга скостили срок
До трех лет.Сегодня в 17:45
Екатеринбуржец погиб в пожаре на Уралмаше
Еще один человек госпитализирован.Сегодня в 17:42
Челябинка села на 5 лет за хищение 55 миллионов у вкладчиков
Ее жертвами становились пенсионеры.Сегодня в 17:30
Адвокату Винницкому добавили три года
В Общественной палате РФ.Сегодня в 17:19
В национальном парке "Зюраткюль" аварийно сел самолет
Частный.Сегодня в 17:12
Серовчан из дома с фекальным сталагмитом расселяют в трущобы
С меньшими "квадратами".Сегодня в 17:10
В Миассе альпинисты спасли школьника
Из запертой квартиры.Сегодня в 17:02
Киев объявил войну российским банкам
Не за горами санкции.Сегодня в 16:51
Екатеринбуржец завез жену в лес для расстрела
Мужчину задержали.Сегодня в 16:45
В истории погибшего контрактника из Екатеринбурга разберется Путин
Если до президента дойдет петиция.Сегодня в 16:29
В Екатеринбурге "пал" мешавший реконструкции Татищева дом
На очереди еще один.Сегодня в 16:01
В Екатеринбурге приведут в порядок 39 "футбольных" улиц
ЧМ не за горами.
Главные новости
- Сегодня в 17:57Чудновец отказалсь от мести за обвинительный приговор
- Сегодня в 17:30Адвокату Винницкому добавили три года
- Сегодня в 16:51Екатеринбуржец завез жену в лес для расстрела
- Сегодня в 16:45В истории погибшего контрактника из Екатеринбурга разберется Путин
- Сегодня в 15:31Протестующие дальнобойщики оккупируют ЕКАД
Аналитика
Челябинск: два года без народовластия
Реального.
Кого выпорет Куйвашев за музей?
Истории России
"Черное золото" в разлив
На просторах Югры и Ямала.