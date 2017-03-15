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Екатеринбуржца будут судить за изнасилование школьницыСегодня в 13:12

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Преступника искали 7 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего рецидивиста из Екатеринбурга. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР.

Преступление было совершено еще в 2010 году. В ночь на 13 августа на улице Старых Большевиков злоумышленник напал на 15-летнюю девушку. Он ударил школьницу ногой по лицу и изнасиловал.

Установить личность злоумышленника долгое время не могли. На его след вышли лишь в конце 2016 года. Мужчина отбывал наказание в одной из колоний за ряд аналогичных преступлений, совершенных в 2006-2007 годах.

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