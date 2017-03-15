Ради 150 рублей.

В Кургане перед судом предстанет 14-летний подросток, обвиняемый в убийстве бездомного и разбое, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление было совершено в августе 2016 года на пустыре в районе Пугачева. Подросток нанес мужчине множественные удары палкой по голове и вытащил у него из кармана 150 рублей. От полученных травм бомж скончался на месте.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.