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14-летний курганец пойдет под суд за убийствоСегодня в 15:42

  • Текст

Ради 150 рублей.

В Кургане перед судом предстанет 14-летний подросток, обвиняемый в убийстве бездомного и разбое, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление было совершено в августе 2016 года на пустыре в районе Пугачева. Подросток нанес мужчине множественные удары палкой по голове и вытащил у него из кармана 150 рублей. От полученных травм бомж скончался на месте.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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