На Ямале на жертву группового изнасилования сыплются угрозы15 марта в 18:01
- Текст
От неизвестных.
В ночь на 15 марта 2017 года в Ноябрьске стены подъезда, где живет жертва группового изнасилования, исписали угрожающими надписями. Снимки "граффити" появились в соцсетях, передает "Уралинформбюро".
Все фото: "Происшествия Ноябрьск"/"ВКонтакте"
По мнению пользователей соцсети, угрозы написаны женской рукой.
Двумя днями ранее горсуд признал четырех местных жителей виновными в групповом изнасиловании 18-летней девушки. Они получили от 5 до 11 лет колонии. Ранее по этому делу был осужден несовершеннолетний юноша - его отправили за решетку на 5 лет.
Неравнодушные ямальцы составили петицию в защиту осужденных: они считают, что молодых людей оговорили ради денег. "Девушка не очень высокой социальной ответственности с соответствующей репутацией, по своей воле едет к знакомому, также, ей хорошо известно, что помимо него, в квартире присутствует несколько парней. Выпивает, смеется, флиртует, периодически выходит курить в подъезд, развлекается. Утром езжает – не домой, а к подруге. К подруге, которая год назад посадила парня за изнасилование, а также, получила денег. Подруга советует не теряться, ведь на "модной" ситуации можно подзаработать. На утро пятерых (!!!) ребят из этой компании вызывают в милицию. После долгих "задушевных" бесед с представителями власти, оказывается, что эти пятеро – насильники", - говорится в тексте петиции (здесь и далее орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Авторы документа утверждают, что две генетические экспертизы не подтвердили факт группового изнасилования, а приговор выносили со слов потерпевшей, не учитывались и показания свидетелей - тех, кто находился в тот момент в квартире, и соседей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
15 марта в 20:11
Тюменцы отсуживают у сутенера 4,5 миллиона рублей
За тяжелые травмы.15 марта в 20:08
Задержанная за эскорт-услуги модель вернулась в Екатеринбург
С подругой.15 марта в 19:49
"Победа" потащит ямальского волейболиста в суд "за длинные ноги"
Якобы по его вине рейс задержали.15 марта в 19:46
Холманских пошел навстречу духовенству
Чтобы навести мосты.15 марта в 19:34
Прокурор требует 15 лет для экс-начальника невьянской ИК-46
По делу о гибели зэка.15 марта в 19:19
Нижняя Тура поживет без мэра до июня
Выборы не состоялись.15 марта в 19:19
КВН стал "тайным оружием" Кремля
В глазах НАТО.15 марта в 18:58
Екатеринбургский школьник зарезал мать в состоянии аффекта
К такому выводу пришли психиатры.15 марта в 18:53
Смерть юной пациентки привела нефтеюганских хирургов под суд
Им грозит до 4 лет колонии.15 марта в 18:29
26-летний челябинец умер из-за опухоли мозга
Ее не разглядели при томографии.15 марта в 18:27
Челябинец три года насиловал дочь сожительницы
Его приговорили к 13 годам колонии.15 марта в 18:24
Свердловские единороссы решились на открытые праймериз
Во всех муниципалитетах.15 марта в 18:11
Пермское УФАС разберется с "голосом Путина" в рекламе
Возбуждено дело.15 марта в 18:09
Екатеринбургу не нашлось места в схеме обращения с отходами
Областные чиновники про него забыли.15 марта в 18:01
На Ямале на жертву группового изнасилования сыплются угрозы
От неизвестных.
Главные новости
- 15 марта в 19:46Холманских пошел навстречу духовенству
- 15 марта в 17:57Чудновец отказалась от мести за обвинительный приговор
- 15 марта в 17:30Адвокату Винницкому добавили три года
- 15 марта в 16:51Екатеринбуржец завез жену в лес для расстрела
- 15 марта в 16:45В истории погибшего контрактника из Екатеринбурга разберется Путин
Аналитика
Холманских пошел навстречу духовенству
Чтобы навести мосты.
Челябинск: два года без народовластия
Реального.
Кого выпорет Куйвашев за музей?
Истории России