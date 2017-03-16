От неизвестных.

В ночь на 15 марта 2017 года в Ноябрьске стены подъезда, где живет жертва группового изнасилования, исписали угрожающими надписями. Снимки "граффити" появились в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Все фото: "Происшествия Ноябрьск"/"ВКонтакте"

По мнению пользователей соцсети, угрозы написаны женской рукой.

Двумя днями ранее горсуд признал четырех местных жителей виновными в групповом изнасиловании 18-летней девушки. Они получили от 5 до 11 лет колонии. Ранее по этому делу был осужден несовершеннолетний юноша - его отправили за решетку на 5 лет.

Неравнодушные ямальцы составили петицию в защиту осужденных: они считают, что молодых людей оговорили ради денег. "Девушка не очень высокой социальной ответственности с соответствующей репутацией, по своей воле едет к знакомому, также, ей хорошо известно, что помимо него, в квартире присутствует несколько парней. Выпивает, смеется, флиртует, периодически выходит курить в подъезд, развлекается. Утром езжает – не домой, а к подруге. К подруге, которая год назад посадила парня за изнасилование, а также, получила денег. Подруга советует не теряться, ведь на "модной" ситуации можно подзаработать. На утро пятерых (!!!) ребят из этой компании вызывают в милицию. После долгих "задушевных" бесед с представителями власти, оказывается, что эти пятеро – насильники", - говорится в тексте петиции (здесь и далее орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Авторы документа утверждают, что две генетические экспертизы не подтвердили факт группового изнасилования, а приговор выносили со слов потерпевшей, не учитывались и показания свидетелей - тех, кто находился в тот момент в квартире, и соседей.