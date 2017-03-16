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Смерть юной пациентки привела нефтеюганских хирургов под суд15 марта в 18:53

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Им грозит до 4 лет колонии.

Два хирурга Нефтеюганской окружной клинической больницы ответят в суде за смерть несовершеннолетней пациентки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено 30 мая 2016 года, допрошено более 50 свидетелей. Подробности не разглашаются. Врачам грозит до 4 лет лишения свободы с запретом на медицинскую деятельность.

Это не первый подобный случай в Нефтеюганской ОКБ. В июне 2016 года погибла женщина, у которой после гинекологической операции развился перитонит и острая сердечная недостаточность. Доктору присудили полтора года ограничения свободы.

Ранее по теме:
В Нефтеюганске гинеколог осужден за гибель пациентки

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