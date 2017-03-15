×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчан судят за разбойные нападения на бизнесменовСегодня в 17:54

  • Текст

И убийство охранника.

15 марта 2017 года в Свердловском облсуде стартовал процесс по делу о серии разбойных нападений на коммерсантов в Артемовском. На скамье подсудимых - Александр Тавабилов и Сергей Зарубин. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, сегодня было оглашено обвинительное заключение.

Преступления совершались в 2005-2006 годах. По данным следствия, Зарубин с подельником (дело в отношении него не возбуждалось в связи с его смертью) спланировал нападение на двух незнакомых предпринимателей. Они купили пистолеты и шапки-маски. Деньги злоумышленники планировали потратить для организации своего бизнеса.

Два первых нападения не увенчались успехом - жертвы успели сбежать. К совершению третьего разбоя они привлекли Тавабилова. Тогда преступной группе удалось похитить 215 тысяч рублей из сейфа местного торгового центра. В ходе нападения был убит охранник. Злоумышленники попытались инсценировать смерть от передозировки наркотиками, но потерпевший начал приходить в себя, и его застрелили.

Дело удалось расследовать только спустя 10 лет - в 2016 году. На тот момент Зарубин уже отбывал наказание за другое преступление.

Подсудимым вменяют разбой, убийство и незаконный оборот наркотиков и оружия. Следующее заседание назначено на 23 марта.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинск: два года без народовластия

Челябинск: два года без народовластия

Реального.

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×