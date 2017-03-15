И убийство охранника.

15 марта 2017 года в Свердловском облсуде стартовал процесс по делу о серии разбойных нападений на коммерсантов в Артемовском. На скамье подсудимых - Александр Тавабилов и Сергей Зарубин. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, сегодня было оглашено обвинительное заключение.

Преступления совершались в 2005-2006 годах. По данным следствия, Зарубин с подельником (дело в отношении него не возбуждалось в связи с его смертью) спланировал нападение на двух незнакомых предпринимателей. Они купили пистолеты и шапки-маски. Деньги злоумышленники планировали потратить для организации своего бизнеса.

Два первых нападения не увенчались успехом - жертвы успели сбежать. К совершению третьего разбоя они привлекли Тавабилова. Тогда преступной группе удалось похитить 215 тысяч рублей из сейфа местного торгового центра. В ходе нападения был убит охранник. Злоумышленники попытались инсценировать смерть от передозировки наркотиками, но потерпевший начал приходить в себя, и его застрелили.

Дело удалось расследовать только спустя 10 лет - в 2016 году. На тот момент Зарубин уже отбывал наказание за другое преступление.

Подсудимым вменяют разбой, убийство и незаконный оборот наркотиков и оружия. Следующее заседание назначено на 23 марта.