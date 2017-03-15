Помилованной Путиным уроженке Екатеринбурга скостили срокСегодня в 17:51
- Текст
До трех лет.
Верховный суд пересмотрел приговор осужденной уроженке Екатеринбурга Оксане Севастиди, которая была приговорена к 7 годам лишения свободы за госизмену. Апелляционная жалоба защиты была частично удовлетворена - срок смягчен до 3 лет.
Кроме того, суд постановил "восстановить сроки обжалования приговора в отношении Севастиди", передает "Уралинформбюро".
Следует отметить, что в начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди. Он вступил в силу 12 марта 2017 года. В документе сказано, что решение принято из "принципов гуманности".
Севастиди уехала с Урала в 5 лет. Сначала она жила с родителями в Абхазии, а потом переселилась в Сочи. В августе 2008 года женщина увидела поезд, который вез военную технику в направлении Абхазии. Об этом она написала смс своему знакомому в Грузию. В марте 2015 года ее приговорили к 7 годам лишения свободы за госизмену. Обвинение ссылалось на то, что адресат, которому было доставлено сообщение, являлся агентом спецслужб.
Ранее по теме:
Путин помиловал осужденную за смс уроженку Екатеринбурга
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:57
Чудновец отказалсь от мести за обвинительный приговор
И отзовет жалобу из ЕСПЧ.Сегодня в 17:54
Свердловчан судят за разбойные нападения на бизнесменов
И убийство охранника.Сегодня в 17:51
Помилованной Путиным уроженке Екатеринбурга скостили срок
До трех лет.Сегодня в 17:45
Екатеринбуржец погиб в пожаре на Уралмаше
Еще один человек госпитализирован.Сегодня в 17:42
Челябинка села на 5 лет за хищение 55 миллионов у вкладчиков
Ее жертвами становились пенсионеры.Сегодня в 17:30
Адвокату Винницкому добавили три года
В Общественной палате РФ.Сегодня в 17:19
В национальном парке "Зюраткюль" аварийно сел самолет
Частный.Сегодня в 17:12
Серовчан из дома с фекальным сталагмитом расселяют в трущобы
С меньшими "квадратами".Сегодня в 17:10
В Миассе альпинисты спасли школьника
Из запертой квартиры.Сегодня в 17:02
Киев объявил войну российским банкам
Не за горами санкции.Сегодня в 16:51
Екатеринбуржец завез жену в лес для расстрела
Мужчину задержали.Сегодня в 16:45
В истории погибшего контрактника из Екатеринбурга разберется Путин
Если до президента дойдет петиция.Сегодня в 16:29
В Екатеринбурге "пал" мешавший реконструкции Татищева дом
На очереди еще один.Сегодня в 16:01
В Екатеринбурге приведут в порядок 39 "футбольных" улиц
ЧМ не за горами.Сегодня в 15:53
В Ноябрьске прививки детям ставили забракованным препаратом
Вакцинация приостановлена.
Главные новости
- Сегодня в 17:57Чудновец отказалсь от мести за обвинительный приговор
- Сегодня в 17:30Адвокату Винницкому добавили три года
- Сегодня в 16:51Екатеринбуржец завез жену в лес для расстрела
- Сегодня в 16:45В истории погибшего контрактника из Екатеринбурга разберется Путин
- Сегодня в 15:31Протестующие дальнобойщики оккупируют ЕКАД
Аналитика
Челябинск: два года без народовластия
Реального.
Кого выпорет Куйвашев за музей?
Истории России
"Черное золото" в разлив
На просторах Югры и Ямала.