×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Помилованной Путиным уроженке Екатеринбурга скостили срокСегодня в 17:51

  • Текст

До трех лет.

Верховный суд пересмотрел приговор осужденной уроженке Екатеринбурга Оксане Севастиди, которая была приговорена к 7 годам лишения свободы за госизмену. Апелляционная жалоба защиты была частично удовлетворена - срок смягчен до 3 лет.

Кроме того, суд постановил "восстановить сроки обжалования приговора в отношении Севастиди", передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что в начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди. Он вступил в силу 12 марта 2017 года. В документе сказано, что решение принято из "принципов гуманности".

Севастиди уехала с Урала в 5 лет. Сначала она жила с родителями в Абхазии, а потом переселилась в Сочи. В августе 2008 года женщина увидела поезд, который вез военную технику в направлении Абхазии. Об этом она написала смс своему знакомому в Грузию. В марте 2015 года ее приговорили к 7 годам лишения свободы за госизмену. Обвинение ссылалось на то, что адресат, которому было доставлено сообщение, являлся агентом спецслужб.

Ранее по теме:
Путин помиловал осужденную за смс уроженку Екатеринбурга

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинск: два года без народовластия

Челябинск: два года без народовластия

Реального.

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×