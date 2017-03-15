До трех лет.

Верховный суд пересмотрел приговор осужденной уроженке Екатеринбурга Оксане Севастиди, которая была приговорена к 7 годам лишения свободы за госизмену. Апелляционная жалоба защиты была частично удовлетворена - срок смягчен до 3 лет.

Кроме того, суд постановил "восстановить сроки обжалования приговора в отношении Севастиди", передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что в начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди. Он вступил в силу 12 марта 2017 года. В документе сказано, что решение принято из "принципов гуманности".

Севастиди уехала с Урала в 5 лет. Сначала она жила с родителями в Абхазии, а потом переселилась в Сочи. В августе 2008 года женщина увидела поезд, который вез военную технику в направлении Абхазии. Об этом она написала смс своему знакомому в Грузию. В марте 2015 года ее приговорили к 7 годам лишения свободы за госизмену. Обвинение ссылалось на то, что адресат, которому было доставлено сообщение, являлся агентом спецслужб.

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