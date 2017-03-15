Мужчину задержали.

Екатеринбуржец открыл стрельбу по жене. Конфликт между супругами возник, когда они возвращались на своем Mitsubishi Lancer из гостей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, пьяный мужчина в ходе ссоры потребовал, чтобы женщина съехала с трассы в лесополосу. Там он достал охотничье ружье и открыл огонь.

Женщина выбежала из машины, поймала попутку и заявила о случившемся в полицию. Вскоре ее супруга задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.