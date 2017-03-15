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Челябинка села на 5 лет за хищение 55 миллионов у вкладчиковСегодня в 17:42

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Ее жертвами становились пенсионеры.

Калининский райсуд Челябинска вынес приговор бывшему руководителю кредитно-потребительского кооператива "Финансовые инвестиции" Елене Кузнецовой. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и проведет 5 лет в колонии общего режима. Кроме того, женщина должна заплатить 150 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2007-2015 годах Кузнецова разместила объявления в бесплатных газетах о том, что "Финансовые инвестиции" принимают вклады. Она обещала выплаты от 23% до 43% годовых. В основном вкладчиками выступали пенсионеры. Они приносили от 20 тысяч до 1,7 миллиона рублей. Вместо выплат обвиняемая уговаривала потерпевших перезаключать договоры под более высокие проценты.

Всего жертвами Кузнецовой стали 200 человек, которые отдали около 55 миллионов рублей.

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