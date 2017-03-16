По делу о гибели зэка.

15 марта 2017 года состоялись прения сторон по делу об убийстве заключенного в невьянской ИК-46. Гособвинение запросило для экс-начальника колонии Ильи Чикина 15 лет лишения свободы, для его зама Алексея Николаева и бывшего начальника отдела безопасности Евгения Панова - по 14 лет, а для бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности Дмитрия Усова - 9 лет. Об этом "Уралинформбюро" сообщила официальный представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.

По данным следствия, днем 1 июля 2015 года трое обвиняемых (за исключением начальника ИК) учинили расправу над осужденным за систематическое нарушение режима. Пристегнув наручниками к решетке у входа в камеру, его пинали, били кулаками и свернутым в рулон одеялом.

Спустя два дня в коридоре штрафного изолятора И.Чикин ударил зэка в область сердца, и вскоре тот умер в больнице. Инцидент привел к массовому протесту в колонии - 5 июля около 400 сидельцев отказались от пищи в столовой.

В ноябре 2016 года 2 года условно получили еще двое сотрудников ИК-46, которые вовремя не сняли с осужденного наручники. Пристегнутый к решетке камеры мужчина не мог пошевелиться, из-за чего у него развился синдром сдавления рук и ног. Наряду с другими травмами это привело к смерти.

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