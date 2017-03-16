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Тюменцы отсуживают у сутенера 4,5 миллиона рублей15 марта в 20:11

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За тяжелые травмы.

В Центральный райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 26-летнего Филиппа Бина. По версии следствия, он покалечил двух человек и организовал занятия проституцией.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, вечером 1 сентября 2016 года обвиняемый за рулем Honda CR-V сбил 19-летнюю студентку, которая шла по "зебре" на Максима Горького. Девушка получила ушиб мозга, многочисленные переломы, разрыв легкого.

Спустя два месяца Бин повздорил с клиентом, которому привез в сауну проституток. Заказчика не устроила цена, завязалась драка. Сутенер уехал, но вскоре вернулся с приятелями - вместе они отходили битой 35-летнего обидчика до разрыва селезенки.

Мать пострадавшей студентки требует 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда (сама девушка из-за травм не в состоянии защищать свои права), а избитый мужчина предъявил иск на 1,5 миллиона.

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