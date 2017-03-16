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Челябинец три года насиловал дочь сожительницы15 марта в 18:27

  • Текст

Его приговорили к 13 годам колонии.

43-летний житель Челябинска признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности 12-летней девочки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области, в период с 2013 по 2015 год мужчина неоднократно надругался над дочерью сожительницы. По данному уголовном делу были проведены судебно-медицинская, судебно-биологическая и другие экспертизы.

По решению суда осужденный приговорен к 13 годам колонии строго режима.

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