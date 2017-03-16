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Екатеринбургский школьник зарезал мать в состоянии аффекта15 марта в 18:58

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К такому выводу пришли психиатры.

15-летний екатеринбуржец, подозреваемый в убийстве матери, прошел психиатрическую экспертизу.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Игорь Юдин, по ее итогам психиатр признал у подростка состояние аффекта: убийство стало реакцией на оскорбления или издевательства со стороны матери. При этом специалисты пришли к выводу, что школьник вменяем, он не нуждается в мерах медицинского характера.

В ближайшее время подростку будет предъявлено обвинение по статье 107 УК РФ "Убийство, совершенное в состоянии аффекта". Ее максимальное наказание - 3 года лишения свободы. После завершения расследования СУ СКР по Свердловской области передаст дело в прокуратуру.

Трагедия произошла в ночь на 29 декабря 2016 года в квартире на улице Уральских Рабочих. Подросток поссорился с 46-летней матерью и несколько раз ударил ее ножом. Сам мальчик утверждает, что женщина напала на него первой.

5 декабря школьника посадили под домашний арест. Спустя пару дней он сбежал, угнав машину матери. Его поймали в Челябинске вечером 8 декабря, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подростка.

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