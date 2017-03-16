Аппетиты чиновников-взяточников выросли на 75%Сегодня в 08:05
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В среднем "на лапу" дают 328 тысяч.
Масштабы коррупции в России растут не по дням, а по часам. В 2016 году средний размер взятки достиг 328 тысяч рублей - это на 75% больше, чем годом ранее. Если не брать в расчет мелкие "подачки" чинушам, то суммы исчисляются миллионами и миллиардами.
Как рассказал в интервью "Коммерсанту" начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко, одно из свежих дел было возбуждено в отношении экс-замначальника тыла главкомата внутренних войск МВД. Он подозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 миллиона рублей от директора коммерческой организации. Подкуп касался заключения госконтрактов на строительство объектов внутренних войск на сумму более 2 миллиардов рублей.
По словам Курносенко, за год количество выявленных коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, возросло на 21%. Ущерб по ним достиг 43 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".
Генерал добавил, что коррупционные схемы постоянно совершенствуются: "Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее".
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