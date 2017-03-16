Бывших и действующих.

В Озерский горсуд в качестве свидетелей по делу экс-сенатора Константина Цыбко могут вызвать 12 бывших и действующих членов Совета Федерации. Соответствующее ходатайство заявила защита бывшего законодателя, пишет "Коммерсантъ".

Основанием послужил анализ 400 фотографий, сделанных 27 декабря 2011 года в здании Совфеда. Все сенаторы присутствуют на снимках рядом с Цыбко - на пленарном заседании, а затем на новогоднем корпоративе. Обвиняемый утверждает, что безотлучно находился рядом с коллегами до вечера (первая фотография сделала в 9.57, последняя - в 16.30). Однако прокуратура не поверила фотографиям: по мнению гособвинения, в этот день в промежутке между 12.00 и 13.00 обвиняемый получил взятку во дворе своего дома от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова.

Изначально защита собиралась вызвать только одного свидетеля того дня - экс-сенатора и действующего депутата Госдумы Владимира Плотникова. Однако теперь планы изменились, и адвокаты просят о вызове 9 бывших и 3 действующих сенаторов.

Константина Цыбко обвиняют в двух эпизодах получения взятки в декабре 2014 года. По версии следствия, деньги за покровительство и лоббирование интересов он получал от мэра Озерска Евгения Тарасова и предпринимателя Олега Лакницкого – в общей сложности около 27 миллионов рублей.

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