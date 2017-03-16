Его спугнули соседи.

В Горнозаводске перед судом предстанет 17-летний местный житель за попытку изнасилования 45-летней женщины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Пермскому краю, 30 декабря 2016 года пьяный юноша находился в гостях у женщины и попытался взять ее силой. Жертва обманом вышла из комнаты, выбежала обнаженной на улицу и позвонила в двери к соседям. В это время ее настиг злоумышленник, однако его спугнул включившийся у соседей свет. Не желая быть пойманным на месте, он убежал.

Как выяснилось, на момент преступления молодой человек уже отбывал условный срок. Кроме того, на рассмотрении суда находилось уголовное дело по факту трех преступлений. Теперь юноше также вменяют ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование).