И скупщика краденого.

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор местным жителям, которые занимались кражей автомобильных колес и их перепродажей.

Сергей Кочнев и Александр Орлов орудовали на территории уральской столицы с марта по май 2015 года. Они снимали колеса, похищали декоративные колпаки и украли одну машину. Третий подсудимый Рамиль Абулгаиров приобретал у злоумышленников похищенное, которое потом сбывал, попутно он и сам промышлял кражами

Кочнева признали виновным в 23 кражах и отправили в колонию строгого режима на 9 лет. Орлов получил 8 лет ИК общего режима за 20 краж. Абулгаирову назначили 4,5 года колонии общего режима за 5 краж и 8 эпизодов приобретения и сбыта краденого, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.