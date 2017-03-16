Возбуждено дело.

15 марта 2017 года в одной из квартир Шадринска было найдено тело 52-летней женщины с огнестрельным ранением головы. Следователи выяснили, что она поругалась с супругом, и он застрелил ее. Выбежав из квартиры, мужчина покончил с собой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).