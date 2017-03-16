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Экс-мэра Бакала повторно признали виновным в злоупотребленияхСегодня в 12:29

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На посту главы.

Челябинский облсуд оставил в силе обвинительный приговор в отношении бывшего мэра Бакала Сергея Степанова, передает "Уралинформбюро".

В декабре 2016 года горсуд Сатки признал экс-чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с трехгодичным запретом замещать должности на государственной и муниципальной службе.

Согласно материалам дела, в мае 2015 года Степанов заставил начальницу отдела администрации оплатить его штраф ГИБДД на сумму в 2000 рублей. Позже он поручил заму по финансам и экономике, а также начальнику отдела правового обеспечения издать распоряжение о премировании сотрудников мэрии на сумму чуть более 40 тысяч рублей. Однако деньги, по его же указанию, пошли на покрытие других его административных штрафов.

15 марта Челябинский облсуд рассмотрел апелляцию Сергея Степанова, но не увидел причин для изменения или отмены вердикта.

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