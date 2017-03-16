Женщина под домашним арестом.

В отношении обвиняемой в получении взятки замглавы администрации югорского города Радужный возбуждено второе уголовное дело.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, речь вновь идет о взятке. По версии следствия, 21 ноября 2016 года женщина получила 20 000 рублей от горожанки за содействие в выкупе муниципалитетом квартиры у ее сына.

В первом случае взятка составила 250 тысяч рублей. Ее, как полагает следствие, экс-чиновница получила от представителя управляющей компании за то, что лоббировала принятие жилищно-коммунальных тарифов, выгодных для организации.

Сейчас уголовные дела объединены в одно производство. Женщина находится под домашним арестом.