Жительница Южного Урала избежала тюрьмы за убийство 6-летнего сына Сегодня в 14:35
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Ее запрут в психбольнице.
Жительница Пластовского района, перерезавшая горло маленькому сыну, отправлена на принудительное лечение в психиатрическую клинику. 15 марта 2017 года суд признал 40-летнюю женщину невменяемой и освободил ее от уголовной ответственности по ч.2 ст.105 УК РФ, сообщила "Уралинформбюро" старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Трагедия в южноуральском селе Степное разыгралась днем 27 марта прошлого года. Сначала мать без повода избила 6-летнего мальчика, а потом кухонным ножом перерезала ему горло. После этого она подожгла диван, где лежал труп. По словам женщины, она услышала голоса, повторявшие, что ребенок должен быть в раю, и убила его.
Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила, что подозреваемая больна параноидной шизофренией. Спровоцировать заболевание могла затянувшаяся послеродовая депрессия. Информация о наркозависимости женщины не подтвердилась. Еще на этапе следствия ее поместили в профильный стационар.
По данным местных СМИ, у женщины есть взрослые дети-двойняшки.
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