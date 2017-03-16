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Жительница Южного Урала избежала тюрьмы за убийство 6-летнего сына Сегодня в 14:35

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Ее запрут в психбольнице.

Жительница Пластовского района, перерезавшая горло маленькому сыну, отправлена на принудительное лечение в психиатрическую клинику. 15 марта 2017 года суд признал 40-летнюю женщину невменяемой и освободил ее от уголовной ответственности по ч.2 ст.105 УК РФ, сообщила "Уралинформбюро" старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Трагедия в южноуральском селе Степное разыгралась днем 27 марта прошлого года. Сначала мать без повода избила 6-летнего мальчика, а потом кухонным ножом перерезала ему горло. После этого она подожгла диван, где лежал труп. По словам женщины, она услышала голоса, повторявшие, что ребенок должен быть в раю, и убила его.

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила, что подозреваемая больна параноидной шизофренией. Спровоцировать заболевание могла затянувшаяся послеродовая депрессия. Информация о наркозависимости женщины не подтвердилась. Еще на этапе следствия ее поместили в профильный стационар.

По данным местных СМИ, у женщины есть взрослые дети-двойняшки.

Ранее по теме:
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