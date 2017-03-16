По делу о грабеже.

В Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга задержали двух 17-летних подростков с наркотиками. Оба проходят обвиняемыми по делу о грабеже.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УФССП, юноши пришли в суд для беседы с психологом. Во время досмотра при входе в здание судебные приставы обнаружили у них запрещенное вещество. Наркотик находился в свертке из тетрадного листа в пачке сигарет.

Подростков передали полицейским. В отношении одного из них составлен протокол по ст.6.8 КоАП (незаконный оборот наркотических средств).