В соцсетях.

16-летний житель Югры предстанет перед судом за пост с интимным снимком подруги.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР, подросток решил поднять свой авторитет среди друзей. В сентябре 2016 года он сделал снимок обнаженной спящей девушки и выложил его в соцсети. Стоит отметить, что его пассии нет 18 лет, а во время "фотосессии" она была пьяна.

За распространение личной тайны подростку грозит до двух лет лишения свободы.