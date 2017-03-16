Они выбивали показания.

Суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам Ноябрьского межрайонного отдела УФСКН России по ЯНАО. Мужчины признаны виновными в превышении полномочий с применением насилия. Они проведут в колонии от 3,5 до 5 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

По данным следствия, в ночь на 19 февраля 2015 года в поселке Пурпе-1 (Пуровский район) наркополицейские задержали мужчину по подозрению в употреблении наркотиков. Медосвидетельствование показало, что задержанный не употреблял запрещенные вещества. Он согласился проследовать в отдел УФСКН для дачи объяснений. В ходе опроса он отказался признаваться, что занимался наркоторговлей. Тогда обвиняемые заковали его в наручники и использовали электрошокер.

В мае 2016 года Губкинский райсуд оправдал наркополицейских. Это решение обжаловала прокуратура.