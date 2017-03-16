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Тюменца будут судить за наезд на приставаСегодня в 15:36

  • Текст

Мужчина не желал расставаться с машиной.

В Тюмени будут судить 36-летнего Виталия Прилепова, который сбил на своем авто судебного пристава.

Прилепов взял кредит на покупку Peugeot Boxer и не возвращал деньги. В декабре 2016 года мужчину пригласили в банк для осмотра автомобиля. Туда же прибыла 26-летняя женщина-пристав. Она должна быдла наложить на машину арест. Прилепов, не желая отдавать машину, дал по газам, зацепив женщину капотом, - она упала и ударилась спиной.

Уголовное дело в отношении тюменца направлено в суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

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