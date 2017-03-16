×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Доплаты" южноуральским чиновникам достигли 150 тысячСегодня в 16:16

  • Текст

В среднем.

По итогам 2016 года средний размер взятки на Южном Урале составил 150 тысяч рублей. Об этом 16 марта сообщил глава СУ СКР по региону Денис Чернятьев. По его словам, среднероссийский показатель вдвое выше челябинского. При этом в целом по стране размер мзды в минувшем году вырос на 75%.

Главный следователь региона отметил увеличение числа уголовных дел коррупционного характера. В 2016 году было открыто 634 производства – на 10% больше, чем годом ранее, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Холманских пошел навстречу духовенству

Холманских пошел навстречу духовенству

Чтобы навести мосты.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×