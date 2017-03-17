Во время застолья.

47-летнюю жительницу Кировграда арестовали по обвинению в убийстве мужчины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 4 марта 2017 года в доме на улице Вайнера. Обвиняемая выпивала в компании сожителя и его 30-летнего сына. Между женщиной и молодым человеком разгорелся конфликт. Обвиняемая два раза ударила его ножом. Мужчина скончался на месте.

Женщина сама вызвала скорую помощь и полицейских.