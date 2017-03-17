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Тюменец зарубил зятя топором16 марта в 17:35

  • Текст

В ходе ссоры.

46-летнего жителя Ишимского района подозревают в убийстве зятя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено днем 15 марта 2017 года в деревне Нестерова. Пьяный 30-летний мужчина пришел за своими вещами к родителям жены и поссорился с тестем. Подозреваемый схватил топор и несколько раз ударил зятя по голове. Потерпевший скончался на месте.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

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