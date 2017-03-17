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"Кислотный маньяк" из Челябинска сел на 9 лет16 марта в 17:49

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Его подельникам дали 8 лет и 2 года.

16 марта 2017 года Металлургический райсуд Челябинска вынес приговор "кислотному маньяку" Игорю Самбулову, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью бывшей сожительнице и ее сыну. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, а также должен заплатить 540 тысяч рублей потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.

Подельников Самбулова также отправили за решетку: Одилжона Хамраева на 8 лет в ИК строгого режима (плюс 540 тысяч рублей компенсации), Салохиддина Нематова на 2 года в колонию-поселение (с компенсацией 40 тысяч рублей), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Первое нападение произошло 10 октября 2015 года. 44-летнюю женщину подкараулили утром в подъезде дома и брызнули в лицо кислотой. Она получила химические ожоги лица, шеи и груди. 3 ноября напали на ее 21-летнего сына - облили кислотой и ударили электрошокером. Его госпитализировали с химическим ожогом и электротравмой.

Спустя две недели после второго нападения полицейские задержали двух 25-летних уроженцев Узбекистана, которых Самбулов якобы нанял для "кислотного дела". Последний был пойман позже по возвращении из Магнитогорска в южноуральскую столицу.

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