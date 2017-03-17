По версии следствия, ему приплатил экс-глава минздрава.

В отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

Расследованием занимается Четвертое следственное управление ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). По данным следствия, взятка была получена в 2012 году от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области.

Как выяснил "Интерфакс" у пресс-секретаря экс-губернатора Юлии Бобылевой, сейчас Юревич на лечении в Израиле, он узнал о возбуждении уголовного дела из СМИ, что стало для него неожиданностью.

На Юревича вышли в рамках расследования бывших руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова и Бориса Колесникова, сообщили РБК депутат Госдумы и источник в правоохранительных органах. История 5-летней давности связана с коррупцией при закупках медтехники. Одним из заявителей по делу выступал предприниматель Владимир Райзвих, импортировавший медоборудование в Россию. В ходе допросов Сугробов указал на нескольких губернаторов, в том числе Юревича. В частности, по материалам дела, при поставках техники в Челябинскую область компания Райзвиха платила 25-процентный откат, при обыске него нашли документы на оплату лечения семьи Юревича на 50 тысяч евро.

Фигурирующий в этой истории экс-глава минздрава Тесленко в 2014 году получил семь лет колонии за взятку в размере 71 миллиона рублей. По данным следствия. в 2012 году лоббировал интересы двух коммерческих фирм при заключении госконтрактов на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких и инкубаторов для новорожденных.



Юревич руководил Челябинской областью с 2010 по 2014 год, до этого он 5 лет просидел в кресле мэра южноуральской столицы. Семья Юревича владеет компанией "Макфа", крупнейшим производителем макаронных изделий в России.