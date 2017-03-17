Под подозрение попала его сожительница.

В Златоусте в квартире дома на улице Аносова обнаружили труп 46-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением грудной клетки. По подозрению в убийстве задержана его сожительница.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщина ударила мужчину ножом во время ссоры. Ее отпустили под подписку о невыезде. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.