Ему грозит 5 лет колонии.

29-летний житель Нижневартовска выкопал из-под снега автомобиль Honda и, полагая, что он бесхозный, сдал его на металлолом.

Мужчина выручил от продажи порядка 50 тысяч рублей и частично потратил их, когда объявилась владелица авто. Женщина обратилась в полицию. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.