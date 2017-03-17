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В Нижнем Тагиле экс-сотрудник ГУФСИН сел на 7,5 летСегодня в 14:37

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За вымогательство взятки и мошенничество.

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему замначальника лечебно-производственной мастерской ЛИУ №51 Виталию Гринмбергу. За вымогательство взятки и мошенничество он проведет 7,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен выплатить более 2,4 миллиона рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, 17 сентября 2015 года 44-летний подполковник внутренней службы получил от директора коммерческого предприятия взятки в размере 30 и 210 тысяч рублей. Взамен было обещано сотрудничество с организацией и изготовление для нее металлоконструкций.

Подполковника поймали в июне 2015 года с поличным оперативники УСБ ГУФСИН и УФСБ. В ходе расследования выяснилось, что с марта по июнь 2015 года обвиняемый занизил в документах объем фактически проданной металлоконструкции и присвоил себе 72 тысячи рублей, добавили региональном в СУ СКР.

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