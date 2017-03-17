Он избил медиков и грозился убить.

В Троицке на агрессивного пациента скорой завели два уголовных дела - по ст.116 (побои) и ст.119 УК РФ (угроза убийством). В ходе доследственной проверки выяснилось, что мужчина избил санитара и фельдшера, грозясь расправиться с ними, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Материалы дел объединили в одно производство, расследованием занимается городской следственный отдел СКР.

Как сообщалось ранее, в ночь на 9 марта 2017 года жители одного из домов Троицка вызвали неотложку мужчине, лежавшему без сознания на лестничной площадке. Когда медики привели пьяного пациента в чувство, тот ударил санитара в живот и по голове и, отпихнув фельдшера, скрылся в своей квартире. Потерпевшие вызвали полицию.

Стоит отметить, что в последнее время медики скорой помощи все чаще становятся жертвами нападения неадекватных пациентов и их родных.

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