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На Ямале из фонда поддержки малого бизнеса увели 15 миллионовСегодня в 14:58

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Подозревают экс-директора.

В Губкинском возбуждено уголовное дело в отношении Игоря Гануса - бывшего директора Фонда "Окружной инновационно-технологический центр "Старт". Ранее он именовался "Губкинский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса". Экс-руководитель подозревается в присвоении вверенного ему имущества с использование служебного положения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, с 2008 года по 2015 год экс-руководитель присвоил принадлежащие фонду 15,5 миллиона рублей. Деньги он потратил на себя, в частности приобрел дорогостоящее жилье в Губкинском.

Игорь Ганус, возглавлявший Фонд с 2005 года, покинул пост в 2015-м в связи со сменой собственника имущества организации.

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