Его ищут больше 2 лет.

Следователи распространили новый фоторобот серийного насильника, который нападает на женщин и детей в Перми, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

Одно из преступлений мужчина совершил в январе 2015 года. В подъезде многоэтажки он изнасиловал младшеклассницу. Преступник угрожал девочке шприцем, в котором якобы был яд. Впоследствии он напал еще на несколько жертв.

Подозреваемому на вид 30-35 лет. Он среднего роста, худощавый. У мужчины, предположительно, кавказская внешность. В момент первого нападения был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы и вязаную шапку. Кроме того, на носу у него был пластырь.

Всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого и его местонахождении, просят позвонить по телефонам: (342) 249-54-55, 271-85-85 или 02. Анонимность гарантируется.

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