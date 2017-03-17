Дымящий полигон под Верхней Пышмой схлопотал "уголовку"Сегодня в 14:51
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За порчу земли.
Дымящая свалка в поселке Красный под Верхней Пышмой снова привлекла внимание правоохранителей. Власти только сейчас "заметили", что она расползлась за пределы арендованного участка, захламив 6 тысяч квадратных метров леса. Возбуждено уголовное дело по факту порчи земли, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области.
Дело пока бесфигурантное – отходы сбрасывали "неустановленные сотрудники организации, осуществляющей транспортировку и хранение ТБО".
Гора мусора высотой с 9-этажку несколько лет безнаказанно дымила на весь поселок. Подскочила статистика по онкологии и болезням дыхательной системы. Детей водили гулять в масках, жители начали закупать противогазы. Митинги не помогали - чиновники перекладывали ответственность друг на друга, пока не вмешался Общероссийский народный фронт (ОНФ). Ведомства зашевелились.
2 марта 2017 года суд обязал арендатора полигона – ООО "Благо-С" закрыть свалку, рекультивировать нарушенные земли и возместить экологический ущерб в размере 154 миллиона рублей.
По словам главы Свердловского исполкома ОНФ Жанны Рябцевой, сейчас за ситуацию на свалке фактически никто не отвечает. Она продолжает гореть, но МЧС отказывается направлять туда пожарные машины.
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