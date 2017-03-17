На двоих.

21-летний тюменец уговорил девочку купить наркотики для совместного употребления. Инцидент произошел днем 4 февраля 2017 года.

Школьница через мессенджер на телефоне сделала заказ, а молодой человек оплатил его. Спустя некоторое время обоих задержали, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере), ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления).