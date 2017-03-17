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Югорчанин заплатил 16-летней школьнице за секс Сегодня в 14:48

  • Текст

Ему грозит колония.

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, который воспользовался сексуальными услугами несовершеннолетней.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, югорчанин предложил 16-летней школьнице вступить с ним интимную связь. Девочка согласилась, выставив "счет" за услуги.

Родители, узнав о случившемся, обратились в правоохранительные органы. По статье "Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего" обвиняемому грозит до 4 лет колонии.

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