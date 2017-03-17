В камере.

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-полицейского из Сургута. Он обвиняется по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, в августе 2016 года помощник оперативного дежурного ОП №2 УМВД России по Сургуту избил в камере четверых задержанных. Кроме того, он использовал электрошокер.

Потерпевшие получили повреждения различной степени тяжести.