Он хотел купить недвижимость в Турции.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Турцию 12 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления, в Стамбуле свердловчанин планировал приобрести себе недвижимость, чтобы отдохнуть летом на море. Он якобы не знал, что деньги необходимо декларировать.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 200.1 УК РФ ("Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в особо крупном размере"). Ему грозит штраф до 15-кратной суммы незаконно перемещённой суммы или ограничение свободы на срок до 4 лет.